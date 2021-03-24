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США предупредили Германию о возможных санкциях против «Северного потока – 2»

Ведомости

США могут ввести новые санкции в отношение газопровода «Северный поток – 2», если он будет достроен или сертифицирован, об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен предупредил своего немецкого коллегу Хайко Мааса в ходе переговоров.

«Я сказал ему, что мы продолжим следить за работами по завершению строительства или сертификации газопровода. В случае, если это произойдет, мы примем решение относительно того, вводить ли санкции», – сказал Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о намерении американской администрации противодействовать завершению строительства «Северного потока – 2». Позже Блинкен дважды предупредил компании, участвующие в строительстве газопровода, о риске попасть под американские санкции и призвал их немедленно прекратить строительство. 

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому». Против ряда компаний, участвующих в проекте, США ввели санкции в 2019 г., а годом позже уточнили, что ограничения будут касаться и тех, кто обслуживает участников строительства. В Берлине такие действия Вашингтона называют вмешательством во внутренние дела, в Москве – проявлением нечестной конкуренции.

Ранее по теме: Генсек заявил об отсутствии в НАТО единой позиции по «Северному потоку – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных