США предупредили Германию о возможных санкциях против «Северного потока – 2»
США могут ввести новые санкции в отношение газопровода «Северный поток – 2», если он будет достроен или сертифицирован, об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен предупредил своего немецкого коллегу Хайко Мааса в ходе переговоров.
«Я сказал ему, что мы продолжим следить за работами по завершению строительства или сертификации газопровода. В случае, если это произойдет, мы примем решение относительно того, вводить ли санкции», – сказал Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о намерении американской администрации противодействовать завершению строительства «Северного потока – 2». Позже Блинкен дважды предупредил компании, участвующие в строительстве газопровода, о риске попасть под американские санкции и призвал их немедленно прекратить строительство.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому». Против ряда компаний, участвующих в проекте, США ввели санкции в 2019 г., а годом позже уточнили, что ограничения будут касаться и тех, кто обслуживает участников строительства. В Берлине такие действия Вашингтона называют вмешательством во внутренние дела, в Москве – проявлением нечестной конкуренции.