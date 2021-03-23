Генсек заявил об отсутствии в НАТО единой позиции по «Северному потоку – 2»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса единой позиции в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2».
«Есть разные позиции у союзников по НАТО в отношении проекта "Северный поток – 2". Не только США, но и некоторые другие союзники настроены критически, но есть и союзники с противоположной позицией. Поскольку НАТО принимает совместные решения, она не выработала общей позиции по "Северному потоку – 2"», – сказал Столтенберг (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, альянс выступает за усиление своей энергетической безопасности путем диверсификации источников поставок энергоресурсов.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о намерении американской администрации противодействовать завершению строительства «Северного потока – 2». Позже госсекретарь США Энтони Блинкен дважды предупредил компании, участвующие в строительстве газопровода, о риске попасть под американские санкции и призвал их немедленно прекратить строительство. Он отметил, что «Северный поток – 2» «является геополитическим проектом России», цель которого – «разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности».
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому». Против ряда компаний, участвующих в проекте, США ввели санкции в 2019 году, а годом позже уточнили, что ограничения будут касаться и тех, кто обслуживает участников строительства. В Берлине такие действия Вашингтона называют вмешательством во внутренние дела, в Москве – проявлением нечестной конкуренции.