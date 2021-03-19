Блинкен потребовал прекратить строительство «Северного потока-2»
Госдепартамент США вновь предупредил компании, участвующие в строительстве российского газопровода «Северный поток-2», о риске попасть под американские санкции, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.
«Любая компания, вовлеченная в строительство газопровода «Северный поток-2», рискует подвергнуться санкциям США и должна немедленно прекратить работы», — заявил Блинкен. Президент США Джо Байден, по его словам, называл «Северный поток-2» «плохой сделкой» как для Германии и Украины, так и для союзников и партнеров Соединенных Штатов в Центральной и Восточной Европе.
Cтроящийся газопровод «является геополитическим проектом России», цель которого — «разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности», говорится в заявлении госсекретаря.
США ввели первые санкции против «Северного потока-2» в декабре 2019 г. Из-за санкций от участия в строительстве отказалась швейцарско-голландская фирма Allseas. «Газпрому» пришлось искать альтернативный вариант для достройки газопровода. Впоследствии американские власти расширили санкции.
1 января 2021 г. Сенат конгресса США преодолел вето тогда еще президента Дональда Трампа относительно оборонного бюджета на текущий финансовый год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В конце февраля под санкции попали судно-трубоукладчик «Фортуна» и ее владелец, компания «КВТ-РУС». В ЕС выступают против санкций третьих стран в отношении европейских компаний.