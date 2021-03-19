Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

Блинкен потребовал прекратить строительство «Северного потока-2»

Ведомости

Госдепартамент США вновь предупредил компании, участвующие в строительстве российского газопровода «Северный поток-2», о риске попасть под американские санкции, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

«Любая компания, вовлеченная в строительство газопровода «Северный поток-2», рискует подвергнуться санкциям США и должна немедленно прекратить работы», — заявил Блинкен. Президент США Джо Байден, по его словам, называл «Северный поток-2» «плохой сделкой» как для Германии и Украины, так и для союзников и партнеров Соединенных Штатов в Центральной и Восточной Европе.

Cтроящийся газопровод «является геополитическим проектом России», цель которого — «разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности», говорится в заявлении госсекретаря.

США ввели первые санкции против «Северного потока-2» в декабре 2019 г. Из-за санкций от участия в строительстве отказалась швейцарско-голландская фирма Allseas. «Газпрому» пришлось искать альтернативный вариант для достройки газопровода. Впоследствии американские власти расширили санкции.

1 января 2021 г. Сенат конгресса США преодолел вето тогда еще президента Дональда Трампа относительно оборонного бюджета на текущий финансовый год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В конце февраля под санкции попали судно-трубоукладчик «Фортуна» и ее владелец, компания «КВТ-РУС». В ЕС выступают против санкций третьих стран в отношении европейских компаний.

Ранее по теме: Reuters узнал о выбранной Германией стратегии по «Северному потоку — 2»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных