Блинкен потребовал прекратить строительство «Северного потока-2»

«Любая компания, вовлеченная в строительство газопровода «Северный поток-2», рискует подвергнуться санкциям США и должна немедленно прекратить работы», — заявил Блинкен. Президент США Джо Байден, по его словам, называл «Северный поток-2» «плохой сделкой» как для Германии и Украины, так и для союзников и партнеров Соединенных Штатов в Центральной и Восточной Европе.



Cтроящийся газопровод «является геополитическим проектом России», цель которого — «разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности», говорится в заявлении госсекретаря.