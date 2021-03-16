Reuters узнал о выбранной Германией стратегии по «Северному потоку — 2»

При этом Reuters узнал, что некоторые высокопоставленные официальные лица США призвали администрацию Байдена рассмотреть возможность ослабления давления на Германию из-за достроенного уже на 95% «Северного потока — 2» и сконцентрироваться на том, как использовать его в будущих кризисах. «Если мы не можем остановить трубопровод, то как мы можем извлечь из него максимальную пользу, когда он будет построен», — сказал один из высокопоставленных американских официальных лиц.