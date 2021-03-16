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Reuters узнал о выбранной Германией стратегии по «Северному потоку — 2»

Ведомости

Власти Германии полагают, что позиция США по газопроводу «Северный поток — 2» изменится, когда тот будет достроен, и поэтому пытаются выиграть время, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Берлин пытается выиграть время и убедиться, что строительство завершено, потому что они думают, что когда трубопровод будет запущен, все будет выглядеть по-другому (для США)», — цитирует агентство одного из высокопоставленных дипломатов в Европейском союзе (ЕС).

Другой из собеседников издания отметил, что Берлин считает, что у Вашингтона есть желание прийти к соглашению по данному вопросу. При этом предметные обсуждения с администрацией американского президента Джо Байдена на эту тему еще не начались, так что окончательная позиция США пока неизвестна, уточняет Reuters.

В то же время, по данным агентства, в Вашингтоне считают «Северный поток — 2» немецкой проблемой и не собираются самостоятельно выдвигать какие-либо предложения. В Германии же говорят, что американская сторона ничего не требует, так что они не представили список вариантов.

При этом Reuters узнал, что некоторые высокопоставленные официальные лица США призвали администрацию Байдена рассмотреть возможность ослабления давления на Германию из-за достроенного уже на 95% «Северного потока — 2» и сконцентрироваться на том, как использовать его в будущих кризисах. «Если мы не можем остановить трубопровод, то как мы можем извлечь из него максимальную пользу, когда он будет построен», — сказал один из высокопоставленных американских официальных лиц.

В конце февраля газета Handelsblatt со ссылкой на источники представила четыре варианта развития событий вокруг «Северного потока — 2». Один из них предполагал создание механизма «отключения» Германией поставки газа через трубопровод, если Россия сократит объемы транспортируемого через Украину газа или вовсе прекратит это делать, как должна.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». США считают проект «угрозой энергетической безопасности» Европы.

Ранее по теме: СМИ назвали четыре варианта развития ситуации вокруг «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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