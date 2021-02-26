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СМИ назвали четыре варианта развития ситуации вокруг «Северного потока — 2»

Ведомости

Немецкое правительство рассматривает четыре варианта развития событий вокруг газопровода «Северный поток — 2», в том числе возможность его «отключения» по инициативе Германии или игнорирование противников проекта, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники. Издание уточнило, что действия ФРГ направлены на то, чтобы достичь компромисса с властями США, которые неоднократно вводили санкции против участников проекта.

Первый сценарий, рассматриваемый в Берлине, подразумевает создание механизма «отключения» Германией поставки газа через трубопровод. Подобной возможностью немецкая сторона в теории сможет воспользоваться, если Россия сократит объемы транспортируемого через Украину газа или вовсе прекратит это делать. Как пишет Handelsblatt, подобное решение вызывает множество политических и юридических вопросов, однако позитивно оценивается Вашингтоном.

Во втором сценарии предлагается на время проведения переговоров с США приостановить строительство трубопровода, который, согласно заявлению российского вице-премьера Александра Новака от 14 февраля 2021 г., готов на 95%. В этом случае может быть создана комиссия, куда войдут представители США и некоторых стран-участниц Евросоюза.

Третий сценарий предусматривает заметное увеличение объема инвестиций в энергетический сектор Украины, которая опасается, что при запуске газопровода из России напрямую в Германию останется отрезанной от европейского энергорынка, а также усиление кооперации в энергетической области, исследование возможности поставки оттуда «зеленого» водорода.

При четвертом сценарии строительство просто продолжится и будет завершено, несмотря на критику и угрозы со стороны США и других противников проекта. Однако реализация подобного варианта приведет к ухудшению отношений между Берлином и Вашингтоном, уточнила Handelsblatt.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». Сейчас в территориальных водах Дании достраиваются последние 100 км газопровода, который рассчитывают ввести в эксплуатацию до конца 2021 г. США считают проект «угрозой энергетической безопасности» Европы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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