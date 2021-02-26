СМИ назвали четыре варианта развития ситуации вокруг «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». Сейчас в территориальных водах Дании достраиваются последние 100 км газопровода, который рассчитывают ввести в эксплуатацию до конца 2021 г. США считают проект «угрозой энергетической безопасности» Европы.