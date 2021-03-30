Песков исключил возможность разговора США с Россией с позиции силы

«Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено», — сказал Песков. По его словам, Россия хотела бы продолжать диалог с США по стратегической стабильности, контролю над вооружениями и урегулированию региональных конфликтов.