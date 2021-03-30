Песков исключил возможность разговора США с Россией с позиции силы
Президент России Владимир Путин не позволит руководству США разговаривать с Россией с позиции силы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам».
«Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено», — сказал Песков. По его словам, Россия хотела бы продолжать диалог с США по стратегической стабильности, контролю над вооружениями и урегулированию региональных конфликтов.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что в телефонном разговоре с российским лидером пообещал «ответить» в случае подтверждения вмешательства России в американские выборы 2020 г. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос спросил Байдена: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что американский президент ответил «М-м-м, хм-м-м, да».
На следующий день в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: «Кто как обзывается, тот сам так называется». Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. Байден, в свою очередь, заявил, что поговорит с Путиным «на каком-то этапе».