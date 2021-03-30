Песков объяснил отсутствие у Путина аккаунтов в соцсетях
Президент Владимир Путин не регистрируется в соцсетях, потому что «ему это ничего не дает», рассказал в интервью «Аргументам и фактам» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, Путин получает информацию из дайджестов, которые готовит администрация президента.
«Сам он в социальных сетях не присутствует. У него есть родные, близкие, которые ему что-то показывают и рассказывают. Безусловно, администрация президента ему готовит дайджесты, рассказывает об основных горячих темах», — рассказал Песков.
На вопрос, не рассматривалась ли идея завести президенту аккаунт в какой-нибудь соцсети, Песков ответил, что Путин не хочет тратить время на ведение соцсетей, а передавать их пресс-секретарю считает нечестным и неправильным. Вместо этого, по словам Пескова, он общается с молодежью вживую. На вопрос, не получается ли так, что президент зависит от того, кто дает ему информацию, Песков ответил, что у дайджестов богатая палитра источников информации.