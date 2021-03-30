Песков объяснил отсутствие у Путина аккаунтов в соцсетях

На вопрос, не рассматривалась ли идея завести президенту аккаунт в какой-нибудь соцсети, Песков ответил, что Путин не хочет тратить время на ведение соцсетей, а передавать их пресс-секретарю считает нечестным и неправильным. Вместо этого, по словам Пескова, он общается с молодежью вживую. На вопрос, не получается ли так, что президент зависит от того, кто дает ему информацию, Песков ответил, что у дайджестов богатая палитра источников информации.