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Песков объяснил отсутствие у Путина аккаунтов в соцсетях

Ведомости

Президент Владимир Путин не регистрируется в соцсетях, потому что «ему это ничего не дает», рассказал в интервью «Аргументам и фактам» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, Путин получает информацию из дайджестов, которые готовит администрация президента.

«Сам он в социальных сетях не присутствует. У него есть родные, близкие, которые ему что-то показывают и рассказывают. Безусловно, администрация президента ему готовит дайджесты, рассказывает об основных горячих темах», — рассказал Песков.

На вопрос, не рассматривалась ли идея завести президенту аккаунт в какой-нибудь соцсети, Песков ответил, что Путин не хочет тратить время на ведение соцсетей, а передавать их пресс-секретарю считает нечестным и неправильным. Вместо этого, по словам Пескова, он общается с молодежью вживую. На вопрос, не получается ли так, что президент зависит от того, кто дает ему информацию, Песков ответил, что у дайджестов богатая палитра источников информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных