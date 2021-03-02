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Кремль не получил ответа от Маска по предложению пообщаться в Clubhouse

Ведомости

Кремль не получил ответа от основателя SpaceX и Tesla Илона Маска по его предложению российскому президенту Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Видимо, наверно, это было какое-то недоразумение, потому что мы задали вопрос, чтобы уточнить детали этого предложения. Но видимо оно не имеет отношения к Илону Маску. Мы не получили никакого ответа. Поэтому скорее всего эта тема уже исчерпана», — рассказал Песков.

14 февраля основатель Tesla и SpaseX Илон Маск в своем аккаунте в Twitter предложил Путину пообщаться в Clubhouse. Бизнесмен также написал на русском языке, что для него такой разговор «был бы честью».

Clubhouse была запущена компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration менее года назад. Все общение в соцсети происходит с помощью голоса и только в режиме реального времени. Пользователь может присоединиться к так называемым виртуальным комнатам и клубам, посвященным разным темам – от политических до бытовых. Комнаты могут быть приватными или открытыми, к ним могут присоединиться до 5 тыс. человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных