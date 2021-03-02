Кремль не получил ответа от Маска по предложению пообщаться в Clubhouse
Кремль не получил ответа от основателя SpaceX и Tesla Илона Маска по его предложению российскому президенту Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Видимо, наверно, это было какое-то недоразумение, потому что мы задали вопрос, чтобы уточнить детали этого предложения. Но видимо оно не имеет отношения к Илону Маску. Мы не получили никакого ответа. Поэтому скорее всего эта тема уже исчерпана», — рассказал Песков.
14 февраля основатель Tesla и SpaseX Илон Маск в своем аккаунте в Twitter предложил Путину пообщаться в Clubhouse. Бизнесмен также написал на русском языке, что для него такой разговор «был бы честью».
Clubhouse была запущена компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration менее года назад. Все общение в соцсети происходит с помощью голоса и только в режиме реального времени. Пользователь может присоединиться к так называемым виртуальным комнатам и клубам, посвященным разным темам – от политических до бытовых. Комнаты могут быть приватными или открытыми, к ним могут присоединиться до 5 тыс. человек.