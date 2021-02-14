Илон Маск пригласил Владимира Путина побеседовать в Clubhouse

Clubhouse была запущена компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration менее года назад. Все общение в соцсети происходит с помощью голоса и только в режиме реального времени. Пользователь может присоединиться к так называемым виртуальным комнатам и клубам, посвященным разным темам – от политических до бытовых. Комнаты могут быть приватными или открытыми, к ним могут присоединиться до 5000 человек.