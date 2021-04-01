Лавров назвал возмутительными слова Байдена о Путине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал возмутительной и беспрецедентной риторикой заявления президента США Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что в телефонном разговоре с российским лидером пообещал «ответить» в случае подтверждения вмешательства России в американские выборы 2020 г. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос спросил Байдена: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что американский президент ответил, «М-м-м, хм-м-м, да».
«То, что прозвучало в интервью президента США Джо Байдена каналу "Эй-би-си", – возмутительная, беспрецедентная риторика. Но за риторикой всегда нужно видеть реальные дела, а они начались задолго до этого интервью, еще при администрации Барака Обамы. Они продолжились при администрации Дональда Трампа, несмотря на то, что 45-й президент США публично высказывался за хорошие отношения с Россией, с которой он готов "ладить", но "ему не давали"», — сказал Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».
«Имею в виду последовательное разрушение всей инфраструктуры сдерживания в военно-политической и стратегической сфере», — добавил министр.
На следующий день после слов Байдена президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: «Кто как обзывается, тот сам так называется». Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. Байден, в свою очередь, заявил, что поговорит с Путиным «на каком-то этапе».