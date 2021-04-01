Лавров назвал возмутительными слова Байдена о Путине

«То, что прозвучало в интервью президента США Джо Байдена каналу "Эй-би-си", – возмутительная, беспрецедентная риторика. Но за риторикой всегда нужно видеть реальные дела, а они начались задолго до этого интервью, еще при администрации Барака Обамы. Они продолжились при администрации Дональда Трампа, несмотря на то, что 45-й президент США публично высказывался за хорошие отношения с Россией, с которой он готов "ладить", но "ему не давали"», — сказал Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».