Путин ответил на слова Байдена в его адрес

«Мы действительно с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: «Будьте здоровы». Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии», — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос о словах Байдена. Он отметил, что люди, говоря о других, в том числе государствах, часто сравнивают их с собой и «как бы смотримся в зеркало», мы «всегда там видим себя».