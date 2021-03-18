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Путин ответил на слова Байдена в его адрес

Президент России пожелал американскому лидеру здоровья
Илья Лакстыгал
Alexei Druzhinin / Reuters

Президент России Владимир Путин на слова американского лидера Джо Байдена, согласившегося с ведущим телеканала АВС, назвавшего российского лидера «убийцей», пожелал главе американского государства здоровья и ответил детской присказкой в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы действительно с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: «Будьте здоровы». Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии», — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос о словах Байдена. Он отметил, что люди, говоря о других, в том числе государствах, часто сравнивают их с собой и «как бы смотримся в зеркало», мы «всегда там видим себя».

«В детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот сам так называется". И это неслучайно. Смысл очень глубокий в этом. Мы всегда в другом человеке видим собственные качества», — добавил президент России. Он добавил, что несмотря на сказанное американским лидером, знает, что не все разделяют его точку зрения.

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«Что касается американского истеблишмента, не американского народа в целом, там, главным образом, много честных, порядочных, душевных людей, которые хотят жить с нами в мире и дружбе. Мы знаем об этом и дорожим этим и будем на них опираться в будущем», — подчеркнул Путин. Он отметил, что сознание американской элиты складывалось «в непростых условиях», в частности, связано с «истреблением местного населения, с прямым геноцидом индейских племен», а «затем последовал очень большой период рабства, очень жестокий».

«Все это идет по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь Соединенных Штатов. Иначе откуда бы взялось движение "Black Lives Matter"? До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью и истреблением. Руководствуясь такими соображениями правящий класс Соединенных Штатов решает и внутриполитические, и внешнеполитические проблемы. Ведь США единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие», — сказал Путин.

Накануне Байден дал большое интервью телеканалу ABC, в котором говорил в том числе о Путине. В частности, он заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится, но как именно, Байден не уточнил. Интервьюировавший президента США журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил Байдена: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что американский президент ответил «М-м-м, хм-м-м, да». В Кремле позже эти слова назвали «очень плохими».

Вскоре после этого Минторг США объявил, что вводит новые торговые ограничения в отношении России. Они с 18 марта запрещают передавать и реэкспортировать Москве оружие и военные технологии, в том числе связанные с химическим и биологическим оружием. Этот запрет американские власти связали с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.

Кроме того, российские власти неоднократно отрицали причастность к инциденту с Навальным. В Москве указывали, что Германия, где лечился основатель ФБК, так и не представила доказательств отравления по существу в ответ на неоднократные запросы российской Генпрокуратуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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