Лавров рассказал об отказе Байдена от переговоров с Путиным в прямом эфире
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление в связи с тем, что предложение президента России Владимира Путина в прямом эфире обсудить отношения Москвы и Вашингтона с американским лидером Джо Байденом осталось без ответа. Свою позицию чиновник озвучил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
«За риторикой, которую вы упомянули и которая, как я еще раз хочу подчеркнуть, возмутительна и неприемлема, но президент Путин на нее отреагировал дипломатично и вежливо, к сожалению, ответа не последовало на предложение поговорить в прямом эфире и расставить все точки над разными буквами английского и русского алфавитов, где эти точки существуют», — сказал Лавров.
Министр отметил, что подобное поведение США сопровождается «материальным наращиванием инфраструктуры конфронтации». Сюда он отнес, в частности, «безоглядное продвижение военной инфраструктуры НАТО на восток», а также превращение ротационного присутствия альянса на российских границах в Прибалтике, Норвегии и Польше в постоянное.
Лавров добавил, что подобные отношения между Москвой и Вашингтоном формировались на протяжении нескольких лет. Поэтому, по мнению главы ведомства, высказывание Байдена в адрес Путина лишь показало необходимость безотлагательного анализа ситуации и обобщения сделанных ранее выводов, из-за чего для консультаций был вызван из США российский посол Анатолий Антонов.
Ранее Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что в телефонном разговоре с российским лидером пообещал «ответить» в случае подтверждения вмешательства России в американские выборы 2020 г. В ходе интервью журналист Джордж Стефанопулос спросил Байдена: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что американский президент ответил: «М-м-м, хм-м-м, да».
На следующий день после слов Байдена президент России пожелал ему здоровья и вспомнил детскую присказку: «Кто как обзывается, тот так и называется». Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. Байден, в свою очередь, заявил, что поговорит с Путиным «на каком-то этапе».