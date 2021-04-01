Лавров рассказал об отказе Байдена от переговоров с Путиным в прямом эфире

«За риторикой, которую вы упомянули и которая, как я еще раз хочу подчеркнуть, возмутительна и неприемлема, но президент Путин на нее отреагировал дипломатично и вежливо, к сожалению, ответа не последовало на предложение поговорить в прямом эфире и расставить все точки над разными буквами английского и русского алфавитов, где эти точки существуют», — сказал Лавров.