Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

Лавров рассказал об отказе Байдена от переговоров с Путиным в прямом эфире

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление в связи с тем, что предложение президента России Владимира Путина в прямом эфире обсудить отношения Москвы и Вашингтона с американским лидером Джо Байденом осталось без ответа. Свою позицию чиновник озвучил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«За риторикой, которую вы упомянули и которая, как я еще раз хочу подчеркнуть, возмутительна и неприемлема, но президент Путин на нее отреагировал дипломатично и вежливо, к сожалению, ответа не последовало на предложение поговорить в прямом эфире и расставить все точки над разными буквами английского и русского алфавитов, где эти точки существуют», — сказал Лавров.

Министр отметил, что подобное поведение США сопровождается «материальным наращиванием инфраструктуры конфронтации». Сюда он отнес, в частности, «безоглядное продвижение военной инфраструктуры НАТО на восток», а также превращение ротационного присутствия альянса на российских границах в Прибалтике, Норвегии и Польше в постоянное.

Лавров добавил, что подобные отношения между Москвой и Вашингтоном формировались на протяжении нескольких лет. Поэтому, по мнению главы ведомства, высказывание Байдена в адрес Путина лишь показало необходимость безотлагательного анализа ситуации и обобщения сделанных ранее выводов, из-за чего для консультаций был вызван из США российский посол Анатолий Антонов.

Ранее Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что в телефонном разговоре с российским лидером пообещал «ответить» в случае подтверждения вмешательства России в американские выборы 2020 г. В ходе интервью журналист Джордж Стефанопулос спросил Байдена: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что американский президент ответил: «М-м-м, хм-м-м, да».

На следующий день после слов Байдена президент России пожелал ему здоровья и вспомнил детскую присказку: «Кто как обзывается, тот так и называется». Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. Байден, в свою очередь, заявил, что поговорит с Путиным «на каком-то этапе».

Ранее по теме: Лавров назвал возмутительными слова Байдена о Путине

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных