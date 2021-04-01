Лавров заявил о риске разрушения Украины в случае войны в Донбассе
Те, кто будут пытаться развязать новую войну в Донбассе, разрушат Украину, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире «Первого канала».
«Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал не так давно, но это высказывание актуально и сегодня, что те, кто будут пытаться развязать новую войну в Донбассе, разрушат Украину», — сказал Лавров (цитата по ТАСС). Министр выразил надежду, что Запад во главе с США не будет «подзуживать» украинских политиков на развязывание горячего конфликта в Донбассе.
ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. В 2014 г. трехсторонняя контактная группа подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».
В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и Факты» заявил, что с «нормандским форматом» «дела обстоят плохо», при президенте Украины Владимире Зеленском «не удалось продвинуться ни на йоту» в реализации минского комплекса мер и достигнутых в Париже договоренностей. По его словам, нагнетание напряженности на линии соприкосновения в Донбассе «перечеркивает» «скромные достижения, которые были сделаны раньше».