Лавров заявил о риске разрушения Украины в случае войны в Донбассе

«Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал не так давно, но это высказывание актуально и сегодня, что те, кто будут пытаться развязать новую войну в Донбассе, разрушат Украину», — сказал Лавров (цитата по ТАСС). Министр выразил надежду, что Запад во главе с США не будет «подзуживать» украинских политиков на развязывание горячего конфликта в Донбассе.