В Кремле заявили о невыполнении Киевом минских договоренностей
Киев не выполнил обязательства, предусмотренные минскими соглашениями, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Не нужно ничего усложнять, нужно просто посмотреть и перечитать этот документ, чтобы увидеть, что, к сожалению, Киев их не выполнил. Также был документ, который был подписан по итогам парижских переговоров. То же самое – большая часть договоренностей выполнена не была», – сказал Песков.
Он отметил, что минские соглашения, подписанные лидерами России, Германии, Франции, Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, до сих пор являются единственной основой для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.
Ранее Песков в интервью газете «Аргументы и Факты» заявил, что с «нормандским форматом» «дела обстоят плохо», при президенте Украины Владимире Зеленском «не удалось продвинуться ни на йоту» в реализации минского комплекса мер и достигнутых в Париже договоренностей. По его словам, нагнетание напряженности на линии соприкосновения в Донбассе «перечеркивает» «скромные достижения, которые были сделаны раньше». Самым опасным является то, что Киев считает минские договоренности «мертвыми» и невыполнимыми, подчеркнул он.
ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. Позже они провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования.
В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».