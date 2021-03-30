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В Кремле заявили о невыполнении Киевом минских договоренностей

Ведомости

Киев не выполнил обязательства, предусмотренные минскими соглашениями, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не нужно ничего усложнять, нужно просто посмотреть и перечитать этот документ, чтобы увидеть, что, к сожалению, Киев их не выполнил. Также был документ, который был подписан по итогам парижских переговоров. То же самое – большая часть договоренностей выполнена не была», – сказал Песков.

Он отметил, что минские соглашения, подписанные лидерами России, Германии, Франции, Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, до сих пор являются единственной основой для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Ранее Песков в интервью газете «Аргументы и Факты» заявил, что с «нормандским форматом» «дела обстоят плохо», при президенте Украины Владимире Зеленском «не удалось продвинуться ни на йоту» в реализации минского комплекса мер и достигнутых в Париже договоренностей. По его словам, нагнетание напряженности на линии соприкосновения в Донбассе «перечеркивает» «скромные достижения, которые были сделаны раньше». Самым опасным является то, что Киев считает минские договоренности «мертвыми» и невыполнимыми, подчеркнул он.

ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. Позже они провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования. 

В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».

Ранее по теме: Песков предупредил о последствиях эскалации напряженности в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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