В Кремле заявили о невыполнении Киевом минских договоренностей

«Не нужно ничего усложнять, нужно просто посмотреть и перечитать этот документ, чтобы увидеть, что, к сожалению, Киев их не выполнил. Также был документ, который был подписан по итогам парижских переговоров. То же самое – большая часть договоренностей выполнена не была», – сказал Песков.