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Песков предупредил о последствиях эскалации напряженности в Донбассе

Ведомости

Эскалация напряженности в Донбассе может привести к трагедии, подобной гибели украинских военных, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Эскалация напряженности и провокационные действия как раз и приводят к таким трагедиям, а главное, что это чревато срывом всей ситуации, совсем нежелательной и чрезвычайно опасной», — сказал Песков, отметив, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает «серьезную обеспокоенность» у Москвы. 

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на конференции с участием президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. В настоящее время мероприятие согласовывается. Участие президента Украины Владимира Зеленского в нем не планируется, так как оно пройдет не в формате «нормандской четверки», объяснил пресс-секретарь российского лидера.

В графике Путина нет разговора с Зеленским, но при необходимости он может состояться. «Мне неизвестно пока о тех контактах, которые были предприняты в этой связи», — добавил он.

26 марта штаб операции объединенных сил в Донбассе сообщил о гибели четырех украинских военных в результате обстрела возле поселка Шумы в Донецкой области. В этот же день Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак начали проводить консультации с руководством стран «нормандской четверки». Ранее президент Украины заявил, что готов встретиться отдельно с каждым лидером группы, если совместная встреча не состоится.

ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. Позже они провели референдумы о независимости от Киева. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила их признание юридически. 

Ранее по теме: В ДНР опровергли обвинения в обстреле украинских позиций в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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