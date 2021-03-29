Песков предупредил о последствиях эскалации напряженности в Донбассе
Эскалация напряженности в Донбассе может привести к трагедии, подобной гибели украинских военных, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Эскалация напряженности и провокационные действия как раз и приводят к таким трагедиям, а главное, что это чревато срывом всей ситуации, совсем нежелательной и чрезвычайно опасной», — сказал Песков, отметив, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает «серьезную обеспокоенность» у Москвы.
По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на конференции с участием президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. В настоящее время мероприятие согласовывается. Участие президента Украины Владимира Зеленского в нем не планируется, так как оно пройдет не в формате «нормандской четверки», объяснил пресс-секретарь российского лидера.
В графике Путина нет разговора с Зеленским, но при необходимости он может состояться. «Мне неизвестно пока о тех контактах, которые были предприняты в этой связи», — добавил он.
26 марта штаб операции объединенных сил в Донбассе сообщил о гибели четырех украинских военных в результате обстрела возле поселка Шумы в Донецкой области. В этот же день Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак начали проводить консультации с руководством стран «нормандской четверки». Ранее президент Украины заявил, что готов встретиться отдельно с каждым лидером группы, если совместная встреча не состоится.
ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. Позже они провели референдумы о независимости от Киева. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила их признание юридически.