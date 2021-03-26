В ДНР опровергли обвинения в обстреле украинских позиций в Донбассе
Сегодняшние заявления Киева о гибели украинских военнослужащих в Донбассе в результате обстрела со стороны сил ДНР не соответствуют действительности, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на управление Народной милиции самопровозглашенной республики.
«Официально заявляем, что в данном районе наши подразделения не выполняли никаких огневых задач», — заявили в управлении.
В управлении также рассказали, что в районе поселка Шумы расположены позиции 10-й бригады украинской армии, с которых сегодня велся огонь в направлении поселка Шахты на западе Горловки. При этом военнослужащие ДНР «не поддались на провокацию и не открывали огонь».
Ранее сегодня в пресс-центре штаба операции объединенных сил Украины заявили о четырех погибших и двух раненых, которые якобы погибли в результате минометного обстрела на позициях в районе населенного пункта Шумы. При этом министерство обороны Украины заявляло об отсутствии обстрелов позиций силовиков в Донбассе в первой половине дня, передает «РИА Новости».