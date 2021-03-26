В ДНР опровергли обвинения в обстреле украинских позиций в Донбассе

В управлении также рассказали, что в районе поселка Шумы расположены позиции 10-й бригады украинской армии, с которых сегодня велся огонь в направлении поселка Шахты на западе Горловки. При этом военнослужащие ДНР «не поддались на провокацию и не открывали огонь».