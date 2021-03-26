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В ДНР опровергли обвинения в обстреле украинских позиций в Донбассе

Ведомости

Сегодняшние заявления Киева о гибели украинских военнослужащих в Донбассе в результате обстрела со стороны сил ДНР не соответствуют действительности, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на управление Народной милиции самопровозглашенной республики.

«Официально заявляем, что в данном районе наши подразделения не выполняли никаких огневых задач», — заявили в управлении.

В управлении также рассказали, что в районе поселка Шумы расположены позиции 10-й бригады украинской армии, с которых сегодня велся огонь в направлении поселка Шахты на западе Горловки. При этом военнослужащие ДНР «не поддались на провокацию и не открывали огонь».

Ранее сегодня в пресс-центре штаба операции объединенных сил Украины заявили о четырех погибших и двух раненых, которые якобы погибли в результате минометного обстрела на позициях в районе населенного пункта Шумы. При этом министерство обороны Украины заявляло об отсутствии обстрелов позиций силовиков в Донбассе в первой половине дня, передает «РИА Новости».

Ранее по теме: На Украине рассказали о консультациях Зеленского с главами «нормандской четверки»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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