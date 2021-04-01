Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе с Украиной
«Игра мускулами под видом военных учений и возможных провокаций вдоль границы — это традиционное поведение России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно оказывает давление во время переговоров о прекращении огня», — написал Зеленский.
Эскалация конфликта в Донбассе произошла в начале 2021 г. За первые месяцы 20 человек погибли и 57 были ранены. «Такова цена войны и отстаивания нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности», — отметил президент.
По его словам, санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, твердая позиция Украины относительно ее независимости и безоговорочная поддержка западных партнеров «раздражают врага, вторгшегося в Донбасс и оккупировавшего Крым».
Украина хотела бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня в Донбассе действовал эффективнее и в течение месяцев было в десятки раз меньше раненых и погибших. «И мы над этим работаем», — заверил Зеленский.
ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. В 2014 г. трехсторонняя контактная группа подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины.
В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при президенте Украины Владимире Зеленском «не удалось продвинуться ни на йоту» в реализации минского комплекса мер и достигнутых в Париже договоренностей. По его словам, нагнетание напряженности на линии соприкосновения в Донбассе «перечеркивает» «скромные достижения, которые были сделаны раньше».