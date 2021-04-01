Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе с Украиной

Ведомости

Россия «играет мускулами» на границе с Украиной под видом военных учений, заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

«Игра мускулами под видом военных учений и возможных провокаций вдоль границы — это традиционное поведение России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно оказывает давление во время переговоров о прекращении огня», — написал Зеленский.

Эскалация конфликта в Донбассе произошла в начале 2021 г. За первые месяцы 20 человек погибли и 57 были ранены. «Такова цена войны и отстаивания нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности», — отметил президент. 

По его словам, санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, твердая позиция Украины относительно ее независимости и безоговорочная поддержка западных партнеров «раздражают врага, вторгшегося в Донбасс и оккупировавшего Крым».

Украина хотела бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня в Донбассе действовал эффективнее и в течение месяцев было в десятки раз меньше раненых и погибших. «И мы над этим работаем», — заверил Зеленский.

ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. В 2014 г. трехсторонняя контактная группа подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. 

В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при президенте Украины Владимире Зеленском «не удалось продвинуться ни на йоту» в реализации минского комплекса мер и достигнутых в Париже договоренностей. По его словам, нагнетание напряженности на линии соприкосновения в Донбассе «перечеркивает» «скромные достижения, которые были сделаны раньше». 

Ранее по теме: Лавров заявил о риске разрушения Украины в случае войны в Донбассе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных