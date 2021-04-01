Лавров обсудил с главой МИД Армении реализацию соглашения по Карабаху
Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян обсудили «на полях» заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Москве ход реализации соглашения по Нагорному Карабаху, сообщается на сайте российского дипведомства.
«Стороны обсудили ход реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание уделено актуальным вопросам гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе, разблокированию экономических и транспортных связей в регионе», — говорится в сообщении.
Министры также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в частности, подготовку к 30-летию установления дипломатических отношений между странами.
Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора констатировали, что ситуация в Нагорном Карабахе стабилизировалась. Пашинян сообщал, что правительство Армении решило выделить 110 млрд драмов (более $200 млн) на строительство домов и инфраструктуры в Карабахе.
Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России в ноябре 2020 г. Оно положило конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе.