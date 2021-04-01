Лавров обсудил с главой МИД Армении реализацию соглашения по Карабаху

«Стороны обсудили ход реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание уделено актуальным вопросам гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе, разблокированию экономических и транспортных связей в регионе», — говорится в сообщении.