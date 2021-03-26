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Путин и Пашинян констатировали стабилизацию обстановки в Карабахе

Ведомости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора констатировали, что ситуация в Нагорном Карабахе стабилизировалась. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

«При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха с удовлетворением констатировано, что обстановка в регионе стабилизировалась и остаётся в целом спокойной», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили двухстороннее сотрудничество, в том числе в сфере энергетики и борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ранее Пашинян сообщил, что правительство Армении решило выделить 110 млрд драмов (более $200 млн) на строительство домов и инфраструктуры в Карабахе.

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе.

Ранее по теме: Армения вложит в строительство инфраструктуры в Карабахе $208 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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