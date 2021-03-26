Путин и Пашинян констатировали стабилизацию обстановки в Карабахе
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора констатировали, что ситуация в Нагорном Карабахе стабилизировалась. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.
«При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха с удовлетворением констатировано, что обстановка в регионе стабилизировалась и остаётся в целом спокойной», — говорится в сообщении.
Также стороны обсудили двухстороннее сотрудничество, в том числе в сфере энергетики и борьбы с коронавирусной инфекцией.
Ранее Пашинян сообщил, что правительство Армении решило выделить 110 млрд драмов (более $200 млн) на строительство домов и инфраструктуры в Карабахе.
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе.