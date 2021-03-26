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Армения вложит в строительство инфраструктуры в Карабахе $208 млн

Ведомости

Правительство Армении решило выделить 110 млрд драмов (более $200 млн), на строительство домов и инфраструктуры в Карабахе, объявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе совместного заседания Совбезов Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха), передает Sputnik.

«Хочу сообщить вам, что по итогам вчерашнего обсуждения решено выступить с предложением об осуществлении жилищного строительства и необходимых инфраструктур на 110 млрд драмов», — сказал Пашинян, пояснив, что финансирование будет осуществляться из средств Всеармянского фонда «Айастан» (58 млрд драмов), еще 52 млрд выделит правительство.

Ранее в Азербайджане озвучили планы по экономическому восстановлению и развитию территорий Карабаха, над которыми Баку установил контроль по итогам военного конфликта осенью 2020 г. Отмечалось, что рабочие группы определяют параметры всеобщего плана реконструкции региона и занимаются вопросами возвращения вынужденных переселенцев. Для них правительство Азербайджана потребовало разработать схему эффективной репатриации

Ранее по теме: Азербайджан разрабатывает программу восстановления в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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