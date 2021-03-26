Армения вложит в строительство инфраструктуры в Карабахе $208 млн

«Хочу сообщить вам, что по итогам вчерашнего обсуждения решено выступить с предложением об осуществлении жилищного строительства и необходимых инфраструктур на 110 млрд драмов», — сказал Пашинян, пояснив, что финансирование будет осуществляться из средств Всеармянского фонда «Айастан» (58 млрд драмов), еще 52 млрд выделит правительство.