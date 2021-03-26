Армения вложит в строительство инфраструктуры в Карабахе $208 млн
Правительство Армении решило выделить 110 млрд драмов (более $200 млн), на строительство домов и инфраструктуры в Карабахе, объявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе совместного заседания Совбезов Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха), передает Sputnik.
«Хочу сообщить вам, что по итогам вчерашнего обсуждения решено выступить с предложением об осуществлении жилищного строительства и необходимых инфраструктур на 110 млрд драмов», — сказал Пашинян, пояснив, что финансирование будет осуществляться из средств Всеармянского фонда «Айастан» (58 млрд драмов), еще 52 млрд выделит правительство.
Ранее в Азербайджане озвучили планы по экономическому восстановлению и развитию территорий Карабаха, над которыми Баку установил контроль по итогам военного конфликта осенью 2020 г. Отмечалось, что рабочие группы определяют параметры всеобщего плана реконструкции региона и занимаются вопросами возвращения вынужденных переселенцев. Для них правительство Азербайджана потребовало разработать схему эффективной репатриации