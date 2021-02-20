Азербайджан разрабатывает программу восстановления в Карабахе

В результате победы в военном конфликте осенью 2020 г. Азербайджан восстановил контроль над рядом районов, ранее находившихся под контролем армянских сил, – как в собственно бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, так и вокруг нее. После этого перед Баку встал вопрос о восстановлении инфраструктуры и развитии этих территорий.