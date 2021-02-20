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Азербайджан разрабатывает программу восстановления в Карабахе

Она будет дороже ВВП Азербайджана в 2019 г. и может занять 10 лет
Глеб Мишутин
Emrah Gurel / AP

В результате победы в военном конфликте осенью 2020 г. Азербайджан восстановил контроль над рядом районов, ранее находившихся под контролем армянских сил, – как в собственно бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, так и вокруг нее. После этого перед Баку встал вопрос о восстановлении инфраструктуры и развитии этих территорий.

По словам директора Института экономики Национальной академии наук Азербайджана Назима Иманова, планы по экономическому восстановлению и развитию региона Азербайджан разрабатывал еще до начала осеннего конфликта.

Сейчас, как отмечает Иманов, этим вопросом занимаются созданные после соглашения о перемирии в ноябре 2020 г. по указанию президента Ильхама Алиева 17 рабочих групп и штаб, который возглавляет руководитель администрации президента Азербайджана Самир Нуриев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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