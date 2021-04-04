В Киеве потребовали исключить нового представителя ДНР из переговоров по Донбассу
Киев не будет участвовать в переговорном процессе по Донбассу, если ДНР продолжит представлять Майя Пирогова, осужденная на Украине за терроризм, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
«Я обратился письменно к нашему модератору ОБСЕ пани Хайди Грау с просьбой, что такой человек (Майя Пирогова) не может принимать участие в переговорах и иметь отдельное окно для переговоров... как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса», — цитирует его «Интерфакс — Украина».
Как отмечает «Страна.UA», Пирогова была осуждена на Украине за терроризм на 10 лет и объявлена в розыск.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму. По его словам, на 30 марта вдоль границы близ Донбасса были размещены 28 батальонных тактических групп армии России, писал «Интерфакс».