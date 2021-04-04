В Киеве потребовали исключить нового представителя ДНР из переговоров по Донбассу

«Я обратился письменно к нашему модератору ОБСЕ пани Хайди Грау с просьбой, что такой человек (Майя Пирогова) не может принимать участие в переговорах и иметь отдельное окно для переговоров... как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса», — цитирует его «Интерфакс — Украина».