Путин проведет совещание по выполнению послания Федеральному собранию 2020 года

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что послание Федеральному собранию ожидается в очном формате. По информации РБК, оглашение послания может произойти 22 апреля. В Кремле не стали подтверждать или опровергать эту информацию. Прошлогоднее обращение Путина состоялось 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Оно длилось 1 час 13 минут. В ходе выступления президент, в частности, предложил внести поправки в Конституцию, которые в итоге были приняты летом 2020 г.