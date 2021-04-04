Путин проведет совещание по выполнению послания Федеральному собранию 2020 года
Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе совещание по выполнению поручений по итогам послания Федеральному собранию, которое состоялось 15 января 2020 г., сообщил телеканал «Россия 1».
Кроме того, должна состояться встреча президента с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, на которой, как сообщается, стороны обсудят выполнение трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что послание Федеральному собранию ожидается в очном формате. По информации РБК, оглашение послания может произойти 22 апреля. В Кремле не стали подтверждать или опровергать эту информацию. Прошлогоднее обращение Путина состоялось 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Оно длилось 1 час 13 минут. В ходе выступления президент, в частности, предложил внести поправки в Конституцию, которые в итоге были приняты летом 2020 г.