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Песков: послание президента Федеральному собранию ожидается в очном формате

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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию ожидается в очном формате, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не уточнив сроков проведения мероприятия.

«Мы готовимся к очному формату», — цитирует ТАСС Пескова. — «Когда будут сроки — мы их назовем».

Ранее президент Путин сообщил, что совместно с администрацией и правительством начал подготовку к своему ежегодному посланию Федеральному собранию. Об этом он сказал на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Прошлогоднее обращение Путина к Федеральному собранию состоялось 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Оно длилось 1 час 13 минут. В ходе выступления президент, в частности, предложил внести поправки в Конституцию, которые в итоге были приняты летом 2020 г.

Ранее по теме: Путин сообщил о подготовке к посланию Федеральному собранию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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