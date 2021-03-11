Песков: послание президента Федеральному собранию ожидается в очном формате
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию ожидается в очном формате, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не уточнив сроков проведения мероприятия.
«Мы готовимся к очному формату», — цитирует ТАСС Пескова. — «Когда будут сроки — мы их назовем».
Ранее президент Путин сообщил, что совместно с администрацией и правительством начал подготовку к своему ежегодному посланию Федеральному собранию. Об этом он сказал на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
Прошлогоднее обращение Путина к Федеральному собранию состоялось 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Оно длилось 1 час 13 минут. В ходе выступления президент, в частности, предложил внести поправки в Конституцию, которые в итоге были приняты летом 2020 г.