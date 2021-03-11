Путин сообщил о подготовке к посланию Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин совместно с администрацией и правительством начал подготовку к своему ежегодному посланию Федеральному собранию. Об этом он сообщил на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
«Я попросил вас сегодня собраться, потому что мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке послания, ежегодного послания Федеральному собранию. И мнение первых лиц наших ведущих компаний, предпринимательских объединений в этой связи крайне важно», — сказал Путин.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что президент выступит с ежегодным посланием в конце марта или начале апреля. Один из собеседников издания уточнил, что эти сроки не окончательные, так как пока не началась предметная работа над текстом выступления главы государства. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что точная дата послания пока не назначена, но сроки сдвигаются.
Прошлогоднее обращение Путина к Федеральному собранию состоялось 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Оно длилось 1 час 13 минут. В ходе выступления президент, в частности, предложил внести поправки в Конституцию, которые в итоге были приняты летом 2020 г.