Путин сообщил о подготовке к посланию Федеральному собранию

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что президент выступит с ежегодным посланием в конце марта или начале апреля. Один из собеседников издания уточнил, что эти сроки не окончательные, так как пока не началась предметная работа над текстом выступления главы государства. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что точная дата послания пока не назначена, но сроки сдвигаются.