Песков сообщил о переносе послания Путина Федеральному собранию
Точная дата послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию пока не назначена, однако сроки сдвигаются, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, пока нет. Ориентировочно тоже пока нет. Сдвигаются даты, как вы видите, вправо. Но точной даты пока не могу назвать», — ответил он на вопрос, определена ли дата послания президента Федеральному собранию.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Путин выступит с ежегодным посланием в конце марта или начале апреля. Однако один из собеседников издания уточнил, что эти сроки не окончательные, так как пока не началась предметная работа над текстом выступления главы государства.
В начале февраля Песков рассказал, что в своем 17-м послании к Федеральному собранию Путин сконцентрируется на теме развития страны во всех областях, но также учтет вопрос о предстоящих выборах в парламент. В то же время один из источников «Коммерсанта» заявил, что оглашение послания весной позволит президенту отметить успехи в борьбе с коронавирусом.
Прошлогоднее обращение Путина к Федеральному собранию состоялось 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Оно длилось 1 час 13 минут. В ходе выступления президент, в частности, предложил внести поправки в Конституцию, которые в итоге были приняты летом 2020 г.