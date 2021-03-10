Песков сообщил о переносе послания Путина Федеральному собранию

В начале февраля Песков рассказал, что в своем 17-м послании к Федеральному собранию Путин сконцентрируется на теме развития страны во всех областях, но также учтет вопрос о предстоящих выборах в парламент. В то же время один из источников «Коммерсанта» заявил, что оглашение послания весной позволит президенту отметить успехи в борьбе с коронавирусом.