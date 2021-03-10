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Песков сообщил о переносе послания Путина Федеральному собранию

Ведомости

Точная дата послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию пока не назначена, однако сроки сдвигаются, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет. Ориентировочно тоже пока нет. Сдвигаются даты, как вы видите, вправо. Но точной даты пока не могу назвать», — ответил он на вопрос, определена ли дата послания президента Федеральному собранию.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Путин выступит с ежегодным посланием в конце марта или начале апреля. Однако один из собеседников издания уточнил, что эти сроки не окончательные, так как пока не началась предметная работа над текстом выступления главы государства.

В начале февраля Песков рассказал, что в своем 17-м послании к Федеральному собранию Путин сконцентрируется на теме развития страны во всех областях, но также учтет вопрос о предстоящих выборах в парламент. В то же время один из источников «Коммерсанта» заявил, что оглашение послания весной позволит президенту отметить успехи в борьбе с коронавирусом.

Прошлогоднее обращение Путина к Федеральному собранию состоялось 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Оно длилось 1 час 13 минут. В ходе выступления президент, в частности, предложил внести поправки в Конституцию, которые в итоге были приняты летом 2020 г.

Ранее по теме: Песков назвал темы послания Путина к Федеральному собранию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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