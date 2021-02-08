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Песков назвал темы послания Путина к Федеральному собранию

Ведомости

В своем 17-м послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин сконцентрируется на теме развития страны во всех областях, но также учтет вопрос о предстоящих выборах в парламент, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Всегда послание — это главным образом про развитие, это набор задач по развитию страны в самых разных областях, то есть речь идет о социально-экономическом, и технологическом, и ином развитии страны», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

При этом на вопрос, действительно ли послание готовится с учетом акций протеста, которые состоялись в нескольких десятках городов России 23 и 31 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, и выборов в парламент, Песков сказал, что тема, в первую очередь, парламентских выборов не может не найти отражения в послании.

Пресс-секретарь подчеркнул, что точная дата выступления пока не определена. Вдобавок он опроверг информацию, что мероприятие назначено на 23 февраля.

Прошлогоднее обращение Путина к Федеральному собранию состоялось 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Оно длилось 1 час 13 минут. В ходе выступления президент, в частности, предложил внести поправки в Конституцию, которые в итоге были приняты летом 2020 г.

Ранее по теме: Путин начал оглашать послание Федеральному собранию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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