Песков назвал темы послания Путина к Федеральному собранию

При этом на вопрос, действительно ли послание готовится с учетом акций протеста, которые состоялись в нескольких десятках городов России 23 и 31 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, и выборов в парламент, Песков сказал, что тема, в первую очередь, парламентских выборов не может не найти отражения в послании.