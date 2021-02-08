Песков назвал темы послания Путина к Федеральному собранию
В своем 17-м послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин сконцентрируется на теме развития страны во всех областях, но также учтет вопрос о предстоящих выборах в парламент, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Всегда послание — это главным образом про развитие, это набор задач по развитию страны в самых разных областях, то есть речь идет о социально-экономическом, и технологическом, и ином развитии страны», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
При этом на вопрос, действительно ли послание готовится с учетом акций протеста, которые состоялись в нескольких десятках городов России 23 и 31 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, и выборов в парламент, Песков сказал, что тема, в первую очередь, парламентских выборов не может не найти отражения в послании.
Пресс-секретарь подчеркнул, что точная дата выступления пока не определена. Вдобавок он опроверг информацию, что мероприятие назначено на 23 февраля.
Прошлогоднее обращение Путина к Федеральному собранию состоялось 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Оно длилось 1 час 13 минут. В ходе выступления президент, в частности, предложил внести поправки в Конституцию, которые в итоге были приняты летом 2020 г.