Политика

Путин начал оглашать послание Федеральному собранию

Ведомости

Президент России Владимир Путин начал выступать с 16-м посланием Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Манеже.

Одной из главных тем послания станет повышение уровня доходов населения, говорил ранее президент. В частности, он планировал затронуть вопросы снижения числа россиян, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, и преодоления бедности. Путин также анонсировал некие решения, которые «должны состояться», не уточнив, что имеет в виду.

Путин обращается к Федеральному собранию ежегодно, но в этом году он впервые это делает в январе. Также послание впервые покажут на крупнейших рекламных фасадах Москвы – на фасаде гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здания «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза».

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