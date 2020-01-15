Путин начал оглашать послание Федеральному собранию

Путин обращается к Федеральному собранию ежегодно, но в этом году он впервые это делает в январе. Также послание впервые покажут на крупнейших рекламных фасадах Москвы – на фасаде гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здания «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза».