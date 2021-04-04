Володин: риторика властей Украины по Донбассу «далеко зашла»
Киев свой риторикой в отношении Донбасса продолжает усиливать напряженность и обострять конфликт в регионе, что чревато тяжелыми последствиями, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Риторика руководства Украины, усиливающая напряженность, обостряющая конфликт, далеко зашла и чревата самыми тяжелыми последствиями», — написал он в Telegram.
Спикер ГД отметил, что власти Украины рассчитывают на поддержку западных стран в этом вопросе, однако Вашингтон, по его мнению, за последние семь лет так и не оказал должной помощь Киеву, а европейские страны не станут закрывать глаза на блокировку на Украине оппозиционных партий и телеканалов.
«Лидеры европейских стран все больше понимают, что принять в единую европейскую семью тех, кто так себя ведёт, не получится. Но сказать об этом публично пока не могут. Поэтому и поступаются демократическими принципами», — добавил он.
Володин также призвал украинские власти прекратить нагнетать ситуацию в Донбассе и начать реализовывать минские соглашения, если они не хотят «завершить свою политическую карьеру в Гааге».
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму. По его словам, на 30 марта вдоль границы близ Донбасса были размещены 28 батальонных тактических групп армии России, писал «Интерфакс».