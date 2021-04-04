Володин: риторика властей Украины по Донбассу «далеко зашла»

Спикер ГД отметил, что власти Украины рассчитывают на поддержку западных стран в этом вопросе, однако Вашингтон, по его мнению, за последние семь лет так и не оказал должной помощь Киеву, а европейские страны не станут закрывать глаза на блокировку на Украине оппозиционных партий и телеканалов.