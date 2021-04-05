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В МИД не исключили появление в России альтернативы SWIFT

Ведомости

В России может появиться альтернативная SWIFT технологическая платформа, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИД Александра Панкина.

«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», — сказал Панкин.

Развитие альтернативных систем, которые будут более продвинутыми, чем SWIFT, и не будут претендовать на монополию, является, по словам Панкина, «не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере».

SWIFT — это мировая межбанковская система обмена информацией о платежах. К ней подключены около 11 тыс. крупнейших организаций примерно в 200 странах мира. Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что России пришлось создать свою систему передачи информации для сохранения возможности обмена электронными сообщениями в случае такого отключения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не может исключать угрозу отключения страны от SWIFT в условиях введения санкций со стороны США.

Ранее по теме: Песков оценил возможность отключения России от SWIFT

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных