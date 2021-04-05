В МИД не исключили появление в России альтернативы SWIFT

Развитие альтернативных систем, которые будут более продвинутыми, чем SWIFT, и не будут претендовать на монополию, является, по словам Панкина, «не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере».