В МИД не исключили появление в России альтернативы SWIFT
В России может появиться альтернативная SWIFT технологическая платформа, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИД Александра Панкина.
«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», — сказал Панкин.
Развитие альтернативных систем, которые будут более продвинутыми, чем SWIFT, и не будут претендовать на монополию, является, по словам Панкина, «не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере».
SWIFT — это мировая межбанковская система обмена информацией о платежах. К ней подключены около 11 тыс. крупнейших организаций примерно в 200 странах мира. Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что России пришлось создать свою систему передачи информации для сохранения возможности обмена электронными сообщениями в случае такого отключения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не может исключать угрозу отключения страны от SWIFT в условиях введения санкций со стороны США.