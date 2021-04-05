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Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира

Ведомости

Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе не представляет угрозы и для Украины. Но всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности», — сказал Песков.

На вопрос, почему российские войска передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами и не заблудятся ли они, как в 2014 г., Песков ответил: «Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным, и в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны. Это не должно ни у кого не вызывать ни малейшей обеспокоенности».

Ранее Песков пояснял, что по периметру российских границ повысилась активность вооруженных сил НАТО, других объединений и отдельных стран. «Это все обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», — добавил Песков.

Ранее по теме: Песков ответил на заявление Пентагона об опасениях из-за войск у границ Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных