Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира
Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе не представляет угрозы и для Украины. Но всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности», — сказал Песков.
На вопрос, почему российские войска передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами и не заблудятся ли они, как в 2014 г., Песков ответил: «Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным, и в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны. Это не должно ни у кого не вызывать ни малейшей обеспокоенности».
Ранее Песков пояснял, что по периметру российских границ повысилась активность вооруженных сил НАТО, других объединений и отдельных стран. «Это все обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», — добавил Песков.