Правительство попросит перенести отчет в Госдуме
Правительство попросит перенести оглашение своего отчета в Госдуме с 21 апреля на более поздний срок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Бориса Белякова.
«Так как послание президента Федеральному собранию назначено на 21 апреля и совпадает с отчетом правительства в Государственной думе, правительство сегодня обратится к парламенту с просьбой перенести отчет на более позднюю дату», — сказал Беляков журналистам.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. 11 марта он рассказал, что послание Путина Федеральному собранию планируется провести в очном формате. Сам российский лидер незадолго до этого заявил, что совместно с администрацией и правительством начал подготовку к данному мероприятию.
Прошлогоднее обращение Путина к Федеральному собранию состоялось 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Оно длилось 1 час 13 минут.