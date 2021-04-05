Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля

«Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Место оглашения мы уточним. Сейчас определяются разные варианты, не будем забегать вперед. В ближайшее время мы объявим аккредитацию для представителей СМИ на это мероприятие и одновременно сообщим о месте проведения», — сказал он.