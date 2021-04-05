Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля
Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля, сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Место оглашения мы уточним. Сейчас определяются разные варианты, не будем забегать вперед. В ближайшее время мы объявим аккредитацию для представителей СМИ на это мероприятие и одновременно сообщим о месте проведения», — сказал он.
11 марта Песков сообщил, что послание Путина Федеральному собранию планируется провести в очном формате. Сам российский лидер незадолго до этого заявил, что совместно с администрацией и правительством начал подготовку к данному мероприятию.
Прошлогоднее обращение Путина к Федеральному собранию состоялось 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Оно длилось 1 час 13 минут. В ходе выступления президент, в частности, предложил внести поправки в Конституцию, которые в итоге были приняты летом 2020 г.