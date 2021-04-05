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Путин подписал позволяющий ему вновь стать президентом закон

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым он сможет избираться на эту должность еще два срока. Документ, вступающий в силу со дня его официального опубликования, обнародован на официальном интернет-портале правовых актов.

Речь идет о пакете изменений в законодательство для исполнения поправок в Конституцию, принятых летом прошлого года по итогам всероссийского голосования. Согласно одной из поправок, одно и то же лицо не может занимать пост президента страны более двух сроков. Однако с подачи депутата Валентины Терешковой эта норма не касается того, кто был в этой должности до вступления изменений в силу.

«Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением», — говорится в тексте документа.

В соответствии с законом, президентом России может стать гражданин этой страны в возрасте от 35 лет, постоянно проживающий там не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не действует, если государство или его часть вошли в состав России. 

Таким образом, теперь Путин, находящийся на посту президента с 2012 г., может участвовать в следующих выборах, которые должны пройти в 2024 г. В первый раз он вступил в должность главы государства в 2000 г. и пробыл на ней до 2008 г., а затем — в 2012 г. после Дмитрия Медведева.

Ранее по теме: Путин еще не решил, будет ли участвовать в выборах 2024 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных