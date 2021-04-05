Путин подписал позволяющий ему вновь стать президентом закон

Речь идет о пакете изменений в законодательство для исполнения поправок в Конституцию, принятых летом прошлого года по итогам всероссийского голосования. Согласно одной из поправок, одно и то же лицо не может занимать пост президента страны более двух сроков. Однако с подачи депутата Валентины Терешковой эта норма не касается того, кто был в этой должности до вступления изменений в силу.