Путин подписал позволяющий ему вновь стать президентом закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым он сможет избираться на эту должность еще два срока. Документ, вступающий в силу со дня его официального опубликования, обнародован на официальном интернет-портале правовых актов.
Речь идет о пакете изменений в законодательство для исполнения поправок в Конституцию, принятых летом прошлого года по итогам всероссийского голосования. Согласно одной из поправок, одно и то же лицо не может занимать пост президента страны более двух сроков. Однако с подачи депутата Валентины Терешковой эта норма не касается того, кто был в этой должности до вступления изменений в силу.
«Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением», — говорится в тексте документа.
В соответствии с законом, президентом России может стать гражданин этой страны в возрасте от 35 лет, постоянно проживающий там не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не действует, если государство или его часть вошли в состав России.
Таким образом, теперь Путин, находящийся на посту президента с 2012 г., может участвовать в следующих выборах, которые должны пройти в 2024 г. В первый раз он вступил в должность главы государства в 2000 г. и пробыл на ней до 2008 г., а затем — в 2012 г. после Дмитрия Медведева.