В МИД РФ объяснили задержание журналистов CNN под Владимиром
Журналисты CNN были задержаны около колонии во Владимирской области после того, как не показали полицейским аккредитацию и ответили отказом на просьбу отойти с дороги, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и печати МИД России.
«На просьбу представителей правоохранительных органов отойти с дороги, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта (а невыполнение таких требований грозит привлечением к ответственности), журналисты ответили отказом. Свои аккредитационные карты они также не показали», — сказали в департаменте.
Отмечается, что полицейские задержали несколько человек, среди которых, в частности, были указанные журналисты. Сейчас они находятся в полицейском отделении до выяснения всех обстоятельств дела, добавили в МИДе.
Ранее сегодня сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек возле ИК-2 в городе Покров (Владимирская область), где отбывает наказание основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный.