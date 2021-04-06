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В МИД РФ объяснили задержание журналистов CNN под Владимиром

Ведомости

Журналисты CNN были задержаны около колонии во Владимирской области после того, как не показали полицейским аккредитацию и ответили отказом на просьбу отойти с дороги, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и печати МИД России.

«На просьбу представителей правоохранительных органов отойти с дороги, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта (а невыполнение таких требований грозит привлечением к ответственности), журналисты ответили отказом. Свои аккредитационные карты они также не показали», — сказали в департаменте.

Отмечается, что полицейские задержали несколько человек, среди которых, в частности, были указанные журналисты. Сейчас они находятся в полицейском отделении до выяснения всех обстоятельств дела, добавили в МИДе.

Ранее сегодня сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек возле ИК-2 в городе Покров (Владимирская область), где отбывает наказание основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный.

Ранее по теме: Полиция начала задержания у колонии Навального под Владимиром
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных