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Полиция начала задержания у колонии Навального под Владимиром

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов начали задержания возле ИК-2 в городе Покров (Владимирская область), где находится основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный, передает «РИА Новости».

По данным агентства, среди задержанных глава «Альянса врачей» (признан иноагентом) Анастасия Васильева и корреспондент CNN Мэттью Чанс. «Би-би-си» также сообщает о задержании бывшего координатора штаба Навального в Кемерове Ксении Пахомовой. Издание уточняет, что задерживают тех, у кого нет пресс-карт.

Акцию протеста Васильева анонсировала ранее. Ее цель — потребовать оказать находящемуся в колонии Навальному медицинскую помощь и пустить к нему врачей. Полиция потребовала от собравшихся разойтись. Число участников акции не уточняется.

Накануне основателя ФБК, по данным ФСИН, перевели в медсанчасть ИК-2. До этого Навальный в Instagram заявил, что у него поднялась температура и начался кашель. Ранее основатель ФБК сообщал о болях в спине и проблемах с ногой, в частности, потере чувствительности, а также заявлял о том, что к нему не пропускают передачи медикаментов и лечащего врача.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет.

Ранее по теме: Во ФСИН сообщили о переводе Навального в медсанчасть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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