Полиция начала задержания у колонии Навального под Владимиром
Сотрудники правоохранительных органов начали задержания возле ИК-2 в городе Покров (Владимирская область), где находится основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный, передает «РИА Новости».
По данным агентства, среди задержанных глава «Альянса врачей» (признан иноагентом) Анастасия Васильева и корреспондент CNN Мэттью Чанс. «Би-би-си» также сообщает о задержании бывшего координатора штаба Навального в Кемерове Ксении Пахомовой. Издание уточняет, что задерживают тех, у кого нет пресс-карт.
Акцию протеста Васильева анонсировала ранее. Ее цель — потребовать оказать находящемуся в колонии Навальному медицинскую помощь и пустить к нему врачей. Полиция потребовала от собравшихся разойтись. Число участников акции не уточняется.
Накануне основателя ФБК, по данным ФСИН, перевели в медсанчасть ИК-2. До этого Навальный в Instagram заявил, что у него поднялась температура и начался кашель. Ранее основатель ФБК сообщал о болях в спине и проблемах с ногой, в частности, потере чувствительности, а также заявлял о том, что к нему не пропускают передачи медикаментов и лечащего врача.
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет.