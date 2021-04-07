Госдума приняла закон об участии в выборах физлиц-иноагентов
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об обязанности кандидатов на выборные должности, получающих зарубежное финансирование, указывать статус иностранного агента. Это следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Закон отныне обязывает кандидатов в депутаты, получающих финансирвоание из-за рубежа, а также аффилированных с ними лиц информировать избирателей о выполнении функций иностранного агента и маркировать свою агитационную продукцию.
Оповещать об участии иностранных агентов и аффилированных с ними лиц должны и сами политические партии, в частности, занимать не менее 15% площади агитационного материала. Такие пояснения надо давать и при выступлении таких лиц на агитационных мероприятиях.
Аффилированными лицами признаются те, кто сами не являются иностранными агентами, но в период за два года до назначения выборов входили в состав НКО-иноагента, незарегистрированного общественного объединения, выполняющего функции иноагента, работали в иностранном СМИ-иноагенте и так далее.