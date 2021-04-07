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Госдума приняла закон об участии в выборах физлиц-иноагентов

Ведомости

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об обязанности кандидатов на выборные должности, получающих зарубежное финансирование, указывать статус иностранного агента. Это следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Закон отныне обязывает кандидатов в депутаты, получающих финансирвоание из-за рубежа, а также аффилированных с ними лиц информировать избирателей о выполнении функций иностранного агента и маркировать свою агитационную продукцию.

Оповещать об участии иностранных агентов и аффилированных с ними лиц должны и сами политические партии, в частности, занимать не менее 15% площади агитационного материала. Такие пояснения надо давать и при выступлении таких лиц на агитационных мероприятиях.

Аффилированными лицами признаются те, кто сами не являются иностранными агентами, но в период за два года до назначения выборов входили в состав НКО-иноагента, незарегистрированного общественного объединения, выполняющего функции иноагента, работали в иностранном СМИ-иноагенте и так далее.

Ранее по теме: Иноагентам разрешат участвовать в выборах, но осложнят им жизнь
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных