Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Иноагентам разрешат участвовать в выборах, но осложнят им жизнь

Радикальные предложения о запрете им избираться не прошли
Константин Гликин
Иноагентам разрешат участвовать в выборах, но осложнят им жизнь /Андрей Гордеев / Ведомости

Комитет Госдумы по регламенту 5 апреля поддержал поправки к законопроекту, регламентирующему участие в выборах кандидатов из реестра иностранных агентов. Второе чтение законопроекта должно состояться уже 6 апреля.

Согласно законопроекту в каждом подписном листе (необходимы для сбора подписей при выдвижении) кандидат должен будет указывать сразу после своего отчества статус иноагента. Аналогичные требования согласно законопроекту будут предъявляться и к агитационной продукции кандидатов-иноагентов. Отдельно в законопроекте оговорено, что информация о статусе иноагента должна занимать не менее 15% от общего объема агитационного материала. Любое выступление кандидата на агитационном мероприятии обязано сопровождаться информацией о его статусе.

Законопроект вносит в избирательное законодательство два новых термина: «кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом» и «кандидат, который является физлицом – иностранным агентом».

Первый обозначает кандидата, который за два года до выборов работал в НКО-иноагенте или СМИ-иноагенте либо получал средства от НКО- или физлиц-иноагентов (в том числе через посредников) для политической деятельности. Второй термин обозначает тех, кто включен в список физлиц, которые выполняют функции иностранных агентов (реестр ведет Минюст). Принимаемый законопроект налагает необходимость маркировки на выборах материалов всех категорий иноагентов, в том числе для физлиц – СМИ-иноагентов.

Вы видите 50% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных