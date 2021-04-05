Иноагентам разрешат участвовать в выборах, но осложнят им жизнь

Первый обозначает кандидата, который за два года до выборов работал в НКО-иноагенте или СМИ-иноагенте либо получал средства от НКО- или физлиц-иноагентов (в том числе через посредников) для политической деятельности. Второй термин обозначает тех, кто включен в список физлиц, которые выполняют функции иностранных агентов (реестр ведет Минюст). Принимаемый законопроект налагает необходимость маркировки на выборах материалов всех категорий иноагентов, в том числе для физлиц – СМИ-иноагентов.