Иноагентам разрешат участвовать в выборах, но осложнят им жизнь

Иноагентам разрешат участвовать в выборах, но осложнят им жизньРадикальные предложения о запрете им избираться не прошли
Комитет Госдумы по регламенту 5 апреля поддержал поправки к законопроекту, регламентирующему участие в выборах кандидатов из реестра иностранных агентов. Второе чтение законопроекта должно состояться уже 6 апреля.
Согласно законопроекту в каждом подписном листе (необходимы для сбора подписей при выдвижении) кандидат должен будет указывать сразу после своего отчества статус иноагента. Аналогичные требования согласно законопроекту будут предъявляться и к агитационной продукции кандидатов-иноагентов. Отдельно в законопроекте оговорено, что информация о статусе иноагента должна занимать не менее 15% от общего объема агитационного материала. Любое выступление кандидата на агитационном мероприятии обязано сопровождаться информацией о его статусе.
Законопроект вносит в избирательное законодательство два новых термина: «кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом» и «кандидат, который является физлицом – иностранным агентом».
Первый обозначает кандидата, который за два года до выборов работал в НКО-иноагенте или СМИ-иноагенте либо получал средства от НКО- или физлиц-иноагентов (в том числе через посредников) для политической деятельности. Второй термин обозначает тех, кто включен в список физлиц, которые выполняют функции иностранных агентов (реестр ведет Минюст). Принимаемый законопроект налагает необходимость маркировки на выборах материалов всех категорий иноагентов, в том числе для физлиц – СМИ-иноагентов.