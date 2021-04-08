Politico: Минюст США подписал два пакета санкций против «Северного потока – 2»
Министерство юстиции США в марте официально подписало как минимум два пакета санкций против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за планирование, строительство и последующую эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», и ее гендиректора Маттиаса Варнига. Об этом сообщил Politico со ссылкой на американского чиновника, знакомого с вопросом.
Собеседник издания отметил, что пакеты санкций еще не реализованы. Также неизвестно, включит ли администрация президента США Джо Байдена Nord Stream 2 AG и Варнига в санкционный список, который она должна представить конгрессу в мае.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.
Против ряда компаний, участвующих в проекте, США ввели санкции в 2019 г., а годом позже уточнили, что ограничения будут касаться и тех, кто обслуживает участников строительства. В Берлине такие действия Вашингтона называют вмешательством во внутренние дела, в Москве – проявлением нечестной конкуренции.