Оператор заявил о риске повреждения «Северного потока-2» неопознанной подлодкой
В охранной зоне трубоукладчика «Фортуна», который занимается достройкой «Северного потока-2», 28 марта появилась неопознанная подводная лодка, сообщила компания-оператор Nord Stream 2. По ее данным, действия субмарины могли навредить судну и привести к аварийному повреждению трубопровода.
«С учетом того, что якорные линии "Фортуны" располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода», — цитирует «РИА Новости» оператора.
Он также сообщил, что в охранной зоне трубоукладчика проявляют активность и гражданские суда иностранных государств, которые опасно приближаются к барже и не реагируют на запросы экипажа.
Ранее оператор пояснил, что при реализации таких проектов устанавливается 1,5-мильная зона безопасности, в которую не должны заходить суда, не участвующие в строительстве. Для контроля этой зоны совершаются облеты территории.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Компания Nord Stream 2 ранее сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году. Ранее срок завершения строительства газопровода был перенесен из-за американских санкций.