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Оператор заявил о риске повреждения «Северного потока-2» неопознанной подлодкой

Ведомости

В охранной зоне трубоукладчика «Фортуна», который занимается достройкой «Северного потока-2», 28 марта появилась неопознанная подводная лодка, сообщила компания-оператор Nord Stream 2. По ее данным, действия субмарины могли навредить судну и привести к аварийному повреждению трубопровода.

«С учетом того, что якорные линии "Фортуны" располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода», — цитирует «РИА Новости» оператора.

Он также сообщил, что в охранной зоне трубоукладчика проявляют активность и гражданские суда иностранных государств, которые опасно приближаются к барже и не реагируют на запросы экипажа.

Ранее оператор пояснил, что при реализации таких проектов устанавливается 1,5-мильная зона безопасности, в которую не должны заходить суда, не участвующие в строительстве. Для контроля этой зоны совершаются облеты территории.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Компания Nord Stream 2 ранее сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году. Ранее срок завершения строительства газопровода был перенесен из-за американских санкций.

Ранее по теме: Оператор «Северного потока — 2» сообщил об активности иностранных судов в зоне газопровода

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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