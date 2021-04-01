Оператор заявил о риске повреждения «Северного потока-2» неопознанной подлодкой

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Компания Nord Stream 2 ранее сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году. Ранее срок завершения строительства газопровода был перенесен из-за американских санкций.