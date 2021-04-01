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Оператор «Северного потока — 2» сообщил об активности иностранных судов в зоне газопровода

Ведомости

Компания-оператор «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG заявила о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов на месте, где проводятся работы по укладке трубопровода.

«После возобновления в январе 2021 г. сооружения морского участка газопровода "Северный поток — 2" в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых зачастую носят явно провокационный характер», — цитирует ТАСС директора филиала Nord Stream 2 AG Андрея Минина. Он отметил, что указанные действия могут привести к аварийному повреждению газопровода,

По его словам, указанные действия могут привести к аварийному повреждению газопровода. При реализации таких проектов устанавливается 1,5-мильная зона безопасности, в которую не должны заходить суда, не участвующие в строительстве. Облеты зоны проведения работ регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi, который фиксирует наличие иностранных военных судов в зоне работ.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.

Ранее по теме: В «Газпроме» назвали сроки завершения строительства «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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