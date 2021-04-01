Оператор «Северного потока — 2» сообщил об активности иностранных судов в зоне газопровода
Компания-оператор «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG заявила о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов на месте, где проводятся работы по укладке трубопровода.
«После возобновления в январе 2021 г. сооружения морского участка газопровода "Северный поток — 2" в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых зачастую носят явно провокационный характер», — цитирует ТАСС директора филиала Nord Stream 2 AG Андрея Минина. Он отметил, что указанные действия могут привести к аварийному повреждению газопровода,
По его словам, указанные действия могут привести к аварийному повреждению газопровода. При реализации таких проектов устанавливается 1,5-мильная зона безопасности, в которую не должны заходить суда, не участвующие в строительстве. Облеты зоны проведения работ регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi, который фиксирует наличие иностранных военных судов в зоне работ.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.