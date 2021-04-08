В Совфеде пообещали зеркально ответить на высылку российских дипломатов из США
Россия примет зеркальные меры в отношении США, если те вышлют из страны ее дипломатов, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«В случае высылки наших дипломатов США получат однозначный ответ, от Америки мы этого не потерпим», — сказал он «РИА Новостям».
Джабаров добавил, что у Вашингтона почти не осталось резервов для осуществления дальнейшего санкционного давления на Россию. «Если говорить о SWIFT, то это для них палка о двух концах, поскольку отход от нее обрушит все рынки углеводородов и все будут потихоньку отходить от доллара, избавляться от него», — пояснил сенатор.
Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на три источника сообщил, что американские власти могут выслать из США российских разведчиков под дипломатическим прикрытием и ввести новые санкции против России из-за якобы произошедшего вмешательства Москвы в выборы в США, а также хакерской атаки на американские правительственные учреждения с помощью программного обеспечения компании Solar Winds.
Один из собеседников агентства рассказал, что меры США, вероятно, будут состоять из нескольких элементов. Сначала Вашингтон введет санкции против людей, близких к президенту России Владимиру Путину, и против организаций, якобы связанных с вмешательством в выборы.