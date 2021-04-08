В Совфеде пообещали зеркально ответить на высылку российских дипломатов из США

Джабаров добавил, что у Вашингтона почти не осталось резервов для осуществления дальнейшего санкционного давления на Россию. «Если говорить о SWIFT, то это для них палка о двух концах, поскольку отход от нее обрушит все рынки углеводородов и все будут потихоньку отходить от доллара, избавляться от него», — пояснил сенатор.