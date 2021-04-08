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Лавров назвал США ненадежным партнером

Ведомости

Россия должна полагаться только на себя, потому что США и их союзники являются ненадежными партнерами, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Мы должны полагаться на себя, потому что ни Соединенные Штаты, ни их союзники — не надежные партнеры, и в ключевых для жизнеобеспечения государства областях мы не можем полагаться на их настроения и на то, с какой ноги они встают с утра», — сказал Лавров.

Он отметил, что США проводят «тупиковую» линию в отношении России. «Тупиковая, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились. Многократно эта ситуация повторялась», – подчеркнул министр. Такие действия США вызывают все больше критики в самих Соединенных Штатах. «Даже такая в общем-то провашингтонская структура, как Атлантический совет, неправительственная организация, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России», – объяснил Лавров.

Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на три источника сообщил, что американские власти могут выслать из США российских разведчиков под дипломатическим прикрытием и ввести новые санкции против России из-за якобы произошедшего вмешательства Москвы в выборы в США, а также хакерской атаки на американские правительственные учреждения с помощью программного обеспечения компании Solar Winds.

Ранее по теме: В Совфеде пообещали зеркально ответить на высылку российских дипломатов из США
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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