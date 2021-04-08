Лавров назвал США ненадежным партнером

Он отметил, что США проводят «тупиковую» линию в отношении России. «Тупиковая, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились. Многократно эта ситуация повторялась», – подчеркнул министр. Такие действия США вызывают все больше критики в самих Соединенных Штатах. «Даже такая в общем-то провашингтонская структура, как Атлантический совет, неправительственная организация, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России», – объяснил Лавров.