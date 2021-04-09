Песков прокомментировал возможное ухудшение ситуации на востоке Украины
В случае начала полномасштабных боевых действий в Донбассе ни одна страна мира не останется в стороне, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил кстати президент Путин, ни одна страна мира не останется в стороне и все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось», – сказал Песков.
По его словам, сравнение ситуации в Донбассе с конфликтом в Югославии и Сребреницей проводится на основании неконтролируемых действий различных подразделений вооруженных сил Украины, доминирования националистических настроений и разжигания «абсолютной ненависти» к населению самопровозглашенных республик.
Ситуацию на линии разграничения на Украине Песков назвал «чрезвычайно нестабильной» и отметил, что динамика ее развития и поведение украинской стороны создают опасность возобновления полномасштабных боевых действий. «В Кремле есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война. И если у наших границ возобновится гражданская война, полноформатные боевые действия – это будет представлять угрозу для безопасности Российской Федерации», – подчеркнул он.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму.
Позже глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий. Вчера замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если возникнет такая необходимость.