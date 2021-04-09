Песков прокомментировал возможное ухудшение ситуации на востоке Украины

«В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил кстати президент Путин, ни одна страна мира не останется в стороне и все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось», – сказал Песков.