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Песков прокомментировал возможное ухудшение ситуации на востоке Украины

Ведомости

В случае начала полномасштабных боевых действий в Донбассе ни одна страна мира не останется в стороне, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил кстати президент Путин, ни одна страна мира не останется в стороне и все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось», – сказал Песков.

По его словам, сравнение ситуации в Донбассе с конфликтом в Югославии и Сребреницей проводится на основании неконтролируемых действий различных подразделений вооруженных сил Украины, доминирования националистических настроений и разжигания «абсолютной ненависти» к населению самопровозглашенных республик.

Ситуацию на линии разграничения на Украине Песков назвал «чрезвычайно нестабильной» и отметил, что динамика ее развития и поведение украинской стороны создают опасность возобновления полномасштабных боевых действий. «В Кремле есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война. И если у наших границ возобновится гражданская война, полноформатные боевые действия – это будет представлять угрозу для безопасности Российской Федерации», – подчеркнул он.

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму. 

Позже глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий. Вчера замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если возникнет такая необходимость.

Ранее по теме: Козак заявил о готовности России встать на защиту жителей Донбасса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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