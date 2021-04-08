Козак заявил о готовности России встать на защиту жителей Донбасса
Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если возникнет такая необходимость, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак на пресс-конференции в Москве.
«Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту», — цитирует «РИА Новости» Козака. Он пояснил, что необходимость защиты пока не возникает, так как сейчас в Донбассе «закаленные в боях вооруженные формирования», которые способны держать оборону.
По его словам, начало боевых действий в Донбассе будет началом конца Украины. Он уточнил, что Россия не добивается того, чтобы «резать суверенитет» Украины, а, наоборот, заинтересована в стабильном соседнем государстве.
«Наш интерес состоит в том, что у нас на границах должно быть дружественное нам, спокойное и стабильное государство. Больше мы ничего ни от кого не добиваемся, мы не хотим резать суверенитет или отхватить территории», — сказал Козак.
Ранее сегодня в Донбасс с рабочей поездкой прибыл президент Украины Владимир Зеленский. До этого глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. З апреля Народная милиция ДНР сообщила о гибели ребенка из-за обстрела украинского беспилотника. По факту гибели ребенка завел дело Следственный комитет России.