Козак заявил о готовности России встать на защиту жителей Донбасса

«Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту», — цитирует «РИА Новости» Козака. Он пояснил, что необходимость защиты пока не возникает, так как сейчас в Донбассе «закаленные в боях вооруженные формирования», которые способны держать оборону.