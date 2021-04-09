Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Донбассе

«Высказана обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации Минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения», – говорится в сообщении. Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса по просьбе Эрдогана. В ходе разговора подчеркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский «комплекс мер» 2015 г.