Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Донбассе
Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Донбассе, сообщила пресс-служба Кремля.
«Высказана обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации Минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения», – говорится в сообщении. Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса по просьбе Эрдогана. В ходе разговора подчеркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский «комплекс мер» 2015 г.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 7 апреля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об ухудшении ситуации в регионе. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.
ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево.