Эрдоган заявил о принципиальном решении не признавать «аннексию Крыма»

6 апреля украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе и о том, что Россия якобы стягивает войска к границам Украины. Позднее США «попросили Россию представить объяснение этих провокаций» и выразили поддержку Украине. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным».