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Эрдоган заявил о принципиальном решении не признавать «аннексию Крыма»

Ведомости

Анкара поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и подтверждает свое принципиальное решение не признавать «аннексию Крыма», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма. Мы заявили, что поддерживаем инициативу Украины в виде "Крымской платформы", которая направлена на сближение международного сообщества по Крыму», — цитирует его ТАСС.

Как отмечает агентство Anadolu, Эрдоган также выразил надежду, что рост напряженности, наблюдаемый в последнее время на востоке Украины, будет урегулирован путем диалога в рамках минских соглашений.

Зеленский в свою очередь отметил, что для Киева чрезвычайно важна поддержка Анкарой территориальной целостности Украины, добавив, что в ходе встречи стороны много времени уделили и вопросу торгово-экономических отношений между двумя странами.

Ранее в пятницу с Эрдоганом ситуацию вокруг Донбасса обсудил по телефону президент России Владимир Путин. Российский президент выразил обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения.

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 7 апреля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об ухудшении ситуации в регионе. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.

6 апреля украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе и о том, что Россия якобы стягивает войска к границам Украины. Позднее США «попросили Россию представить объяснение этих провокаций» и выразили поддержку Украине. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным».

Ранее по теме: Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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