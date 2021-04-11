Блинкен заявил о последствиях для России в случае ее агрессии на границе с Украиной
Россию ждут последствия, если она предпримет агрессивные действия на границе с Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.
«Президент Джо Байден дал ясно понять: если Россия будет действовать безрассудно или агрессивно, будут последствия», — сказал он.
Госсекретарь отметил, что Россия сосредоточила максимальное с 2014 г. количество войск, что вызывает серьезную обеспокоенность, в связи с чем Вашингтон постоянно находится на связи по этому вопросу со своими союзниками в Европе.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму.
6 апреля украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе и о том, что Россия якобы стягивает войска к границам Украины. Позднее США «попросили Россию представить объяснение этих провокаций» и выразили поддержку Украине. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным».