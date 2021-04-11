Кремль: Меркель не требовала сократить военное присутствие России у границ Украины
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не требовала сократить военное присутствие России возле украинских границ, а лишь заявила об обеспокоенности по этому поводу. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Нет, Меркель действительно сказала, что нас в Европе беспокоит концентрация российских войск в районе границы. Да, она это сказала, и такая обеспокоенность была выражена», — заявил пресс-секретарь президента.
О том, что канцлер ФРГ требовала от Путина сократить военное присутствие у границы с Украиной, ранее сообщила пресс-служба кабмина Германии.
На это последовали соответствующие разъяснения Путина, добавил Песков, отметив, что Украина остается страной, в которой «вот-вот может возобновиться гражданская война», при этом Кремль не исключает, что Киев может захотеть решить свою внутреннюю проблему силовыми методами.
«Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем», — рассказал он.
Песков в заключение добавил, что вопрос перемещения российских войск по российской территории является личным делом России.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму.