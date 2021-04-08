Меркель потребовала сократить военное присутствие России у границ Украины

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами прокомментировал заявление Пентагона об опасениях в связи с концентрацией российских подразделений у границ Украины. Представитель Кремля сказал, что Россия перемещает вооруженные силы по своей территории по собственному усмотрению и беспокоить это никого не должно. Песков подчеркнул, что данная ситуация не несет для кого-либо угрозу и Москва предпринимает «необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей».