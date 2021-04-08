Меркель потребовала сократить военное присутствие России у границ Украины
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным потребовала сократить военное присутствие России возле украинских границ, сообщается на сайте немецкого кабмина.
«Предметом разговора было, в частности, усиленное российское военное присутствие в районе Восточной Украины. Федеральный канцлер потребовала сократить эти войсковые укрепления, чтобы таким образом добиться деэскалации обстановки», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами прокомментировал заявление Пентагона об опасениях в связи с концентрацией российских подразделений у границ Украины. Представитель Кремля сказал, что Россия перемещает вооруженные силы по своей территории по собственному усмотрению и беспокоить это никого не должно. Песков подчеркнул, что данная ситуация не несет для кого-либо угрозу и Москва предпринимает «необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей».
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ситуация в Донбассе начала обостряться несколько месяцев назад, примерно с сентября прошлого года. Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения началась в феврале. По словам Пушилина, Украина стянула туда боевую технику и готова к возобновлению полномасштабных боевых действий.