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Меркель потребовала сократить военное присутствие России у границ Украины

Ведомости

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным потребовала сократить военное присутствие России возле украинских границ, сообщается на сайте немецкого кабмина.

«Предметом разговора было, в частности, усиленное российское военное присутствие в районе Восточной Украины. Федеральный канцлер потребовала сократить эти войсковые укрепления, чтобы таким образом добиться деэскалации обстановки», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами прокомментировал заявление Пентагона об опасениях в связи с концентрацией российских подразделений у границ Украины. Представитель Кремля сказал, что Россия перемещает вооруженные силы по своей территории по собственному усмотрению и беспокоить это никого не должно. Песков подчеркнул, что данная ситуация не несет для кого-либо угрозу и Москва предпринимает «необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей».

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ситуация в Донбассе начала обостряться несколько месяцев назад, примерно с сентября прошлого года. Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения началась в феврале. По словам Пушилина, Украина стянула туда боевую технику и готова к возобновлению полномасштабных боевых действий.

Ранее по теме: Путин обсудил с Меркель ситуацию в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных